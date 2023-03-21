بروكسل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسزار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة اليوم, جناح المركز المشارك في المعرض المصاحب للمنتدى الإنساني الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برفقته رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية السفيرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، وعدد من مسؤولي المركز.وجال معاليه في الجناح الذي استعرض مشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت 2.315 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات و100 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وأممياً وإقليمياً ومحلياً، استفادت منها 90 دولة حول العالم، شملت مختلف قطاعات الدعم الإنساني مثل قطاع الأمن الغذائي والصحة والإيواء والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، وكيفية الوصول للمستفيدين عبر الجسور الإغاثية الجوية والبرية، وما قدمته المملكة العربية السعودية لليمن عبر المركز من مشاريع نوعية ومنهامشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وانتزاعه ما يقارب 400 ألف لغم متنوع، ومشروع تأهيل الأطفال المجندين، ومركز الأطراف الصناعية في اليمن المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية للأطراف المبتورة ويعقد برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.كما شاهد معاليه خلال جولته في الجناح شاشة تفاعلية لعرض الأفلام الوثائقية عن أبزر المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمها المركز للفئات الأكثر احتياجا حول العالم، مطلعاً على ركن مخصص للمطبوعات والتقارير الصادرة عن المركز.// انتهى //13:49ت م0126