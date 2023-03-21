الأحساء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، شهد وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري اليوم، الحفل الختامي لمبادرة "صحتك 30"، التي ينظمها تجمع الأحساء الصحي بالتعاون مع أمانة الأحساء، وإدارة التعليم، ومكتب وزارة الرياضة بالأحساء، ونادي الفتح الرياضي، وعدد من الجمعيات، والقطاع الخاص، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.واطلع الحضور على الأركان التوعوية المصاحبة للمبادرة الهادفة إلى تحفيز كافة فئات المجتمع على ممارسة رياضة المشي وجعلها عادة يومية لمدة 30 دقيقة.من جانبه, أعرب الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد الملا في كلمته عن شكره لسمو محافظ الأحساء على تبنيه ودعمه لهذه المبادرة؛ لكافة الجهات المنظمة والمشاركة والداعمة، مؤكداً سعي تجمع الأحساء الصحي لتنفيذ العديد من المبادرات الوقائية لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى مجتمع صحي وحيوي.بدوره قدم أمين المحافظة, نبذة مختصرة عن الأعمال التطويرية التي تبنتها أمانة الأحساء, ضمن مبادرة مشاريع أنسنة المدن، التي تأتي بهدف تعزيز ممارسة رياضة المشي وجعلها جزءًا من الحياة اليومي وفق الأطر الصحية.بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مبادرة "صحتك 30" على مدار ستة أشهر ماضية وما تضمنته من أركان وإقبال من المستفيدين في مختلف المماشي والميادين العامة.واختتم الحفل بتكريم وكيل المحافظة للمنظمين والمشاركين والداعمين لهذه المبادرة.// انتهى //13:51ت م0128