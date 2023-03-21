أبها 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأعلنت أمانة منطقة عسير اليوم، إعادة تفعيل وتأهيل السوق الرمضاني بأبها ، مشيرةً إلى أن السوق سيبدأ في استقبال الزوار بداية شهر رمضان المبارك في موقعه السابق بحي" المشهد" ، حيث تم تخصيص 70 منفذاً لبيع المأكولات الرمضانية والشعبية, منها 39 منفذاً خُصصت للأسر المنتجة و31 منفذاً للمطاعم.وأنهت الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئته والوقوف على الموقع العام ومواقع البيع، إضافة إلى توزيع المهام على فرق الرقابة اليومية وأعضاء الفريق التطوعي، حيث سيكون نشاط السوق طوال أيام شهر رمضان المبارك من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة ٩ مساءً إلى الواحدة ليلاً.// انتهى //13:55ت م0129