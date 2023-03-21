الخرطوم 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري بمكتبه بمقر المنظمة بالخرطوم وكيل وزارة الثروة الحيوانية بجمهورية السودان الدكتور حسن مقداري، والمدير العام المساعد للثروة الحيوانية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان الدكتور يحيى بن عامر بن عبدالله المعولي، وذلك بهدف بحث إمكانية الاستثمار في صادرات الثروة الحيوانية في جمهورية السودان.واستعرض المدير العام للمنظمة فرص الاستثمار الكبيرة المتوفرة للسودان في هذا المجال، مبدياً استعدادَ المنظمة العربية للتنمية الزراعية للتعاون وتسهيل التكامل الزراعي العربي وتذليل كافة معيقات الاستثمار عن طريق تسهيل التقاء وتوافق الجهات المسؤولة في كل من جمهورية السودان وسلطنة عمان، بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العربي وهو الهدف الأسمى المنشود للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.// انتهى //13:56ت م0130