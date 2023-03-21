حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، حملة " برامج الخير" المختصة بتأمين السلال الغذائية والتمور للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، التي تكفلت بها أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.واطلع سموه على مجسمات ومعلومات المشاريع الخيرية، مستمعاً إلى شرح موجز من الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي عن برامج الخير في الحملة التي تشمل برنامج " دفء وغذاء" ، وبرنامج توزيع التمور, وتهدف إلى تأمين السلال الغذائية والتمور للأسر المحتاجة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن برنامج توزيع التمور يستهدف (250) جمعية خيرية في كل مناطق المملكة لتوزيع (548,196) كيلو من التمور .وتطرق إلى برنامج السلال الغذائية "دفء وغذاء" الذي يستهدف (282) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة لتوزيع عدد (30,864) سلة تحوي المواد الغذائية، مبيناً أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ حملة برامج الخير لهذا العام بلغت (7,757,875) ريالاً.ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم - القيادة الرشيدة - أيدها الله - في توسيع دائرة برامج الخير وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيداً بجهود أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، مؤكداً أن هذه الأوقاف الخيرية التي تبتغي ماعند الله من النعم التي تستحق الشكر للمولى القدير وهي تمد يد العون والمساعدة لهذه الفئات التي تحتاج إلى مثل هذه اللمسات الإنسانية من مجتمعنا المسلم والمتكاتف.من جهته قدّم الأمين العام لإدارة الأوقاف الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم القطاع غير الربحي وبرامجه المتنوعة التي يقدمها داخل المملكة وخارجها، مثمناً لسمو أمير منطقة حائل تدشين هذه الحملة ودعم انطلاقتها.وأكد أن حملة برامج الخير تهدف إلى تجسيد قيم ومبادئ التراحم والتعاطف والتكافل الاجتماعي من خلال مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم من خلال المشاركة الفاعلة من قبل إدارة الأوقاف في مساندة الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة.وأضاف الراجحي أن إدارة الأوقاف قدمت ‏في الأعوام السابقة وهذا العام (201,116) سلة غذائية و (16,612,000) كيلو من التمور، بقيمة إجمالية بلغت (141,788,884) ريالاً، وبلغ عدد المستفيدين من حملة برامج الخير حتى هذا العام (18,706,696) مستفيداً بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها.// انتهى //14:04ت م0134