الرياض 29 شعبان1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسزار المملكة وفد من جمهورية النمسا، برئاسة معالي وزير العمل والاقتصاد مارتن كوشر يرافقه عدد من مسؤولي وقادة القطاعين العام والخاص وممثلو الشركات النمساوية وذلك بهدف تعزيز التعاون القائم بين البلدين، ومناقشة الفرص المستقبلية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وتضمنت زيارة الوفد، لقاءات مع عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع العام والخاص، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا وسبل تطويرها في مختلف المجالات وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.وعقد خلال الزيارة اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري السعودي النمساوي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على استعراض فرص الأعمال التجارية والاستثمارية وتعزيز التواصل بين الجانبين.كما تم اصطحاب الوفد النمساوي في جولة لحي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، اطلعوا خلالها على العمق التاريخي للمملكة وثقافتها العريقة.يذكر أن اللجنة المشتركة بين المملكة والنمسا، عقدت دورتها الثامنة بمدينة الرياض في شهر مارس من العام الماضي، نوقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وبحث الوضع الاقتصادي الراهن، وسبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومن المزمع إقامة أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة العام المقبل في جمهورية النمسا.// انتهى //14:07ت م0135