نجران 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية اليوم، عدداً من أصحاب الفضيلة والمشائخ ورجال الأعمال الداعمين لبرامج جمعية البر الخيرية بالمنطقة.وأطلق سموه خلال اللقاء ملتقى "إحسان"، الذي يهدف إلى جمع التبرعات ودعم برامج الجمعية من خلال تبرع رجال الأعمال والمحسنين، خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغت التبرعات أكثر من نصف مليون ريال.وأكد سموّه أهمية العمل الخيري والتكافل الاجتماعي، ودعم أنشطة وأعمال المؤسسات والجمعيات الخيرية التطوعية المباركة، بما يسهم في تعزز المسؤولية الاجتماعية والغايات النبيلة في تلمس احتياجات أفراد المجتمع ضمن ما تمليه علينا قيمنا الإسلامية السمحة في التلاحم والتكاتف.// انتهى //14:59ت م0146