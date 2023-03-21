حفر الباطن 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس ديوانية الأعمال في غرفة حفر الباطن، بحضور رئيس وأعضاء الغرفة وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة.وتهدف ديوانية الأعمال إلى مد جسور التواصل بين رجال وسيدات الأعمال ودعم وإرشاد رواد ورائدات الأعمال، وتبني المشاريع والأفكار الإبداعية والعمل على تنفيذ البرامج التي تسهم في تثقيفهم وتوعيتهم ومساعدتهم لتمكينهم من الوصول إلى النجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة.وأشاد سمو محافظ حفر الباطن بدور القطاع الخاص ودور الغرفة التجارية في إطلاق العديد من المبادرات بمشاركة رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة.وأشار إلى أن محافظة حفر الباطن تشهد نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات أهمها الاهتمام بتطوير المشاريع اللوجستية، ومنها تفعيل الرحلات الدولية بمطار القيصومة، والعمل على إنشاء محطة للشحن الجوي لنقل البضائع والثروة الحيوانية، وإنشاء المدينة الصناعية الثانية، ومركز التوزيع اللوجستي، بالإضافة إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية امتدادًا لبقية المشاريع التي تم ترسيتها كمشروع داون تاون التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تنمية المحافظة.من جانبه أوضح رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل أن ديوانية الأعمال ستقوم بدور في خدمة قطاع الأعمال وتوطيد العلاقة بين رجال وسيدات الأعمال مع أصحاب المشاريع وتعزيز المسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال وإلهام الشباب في تجارب رجال وسيدات الأعمال المحلية والخارجية، مؤكداً أن دعم المشاريع الصغيرة وتمكين رواد الأعمال يسهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشاريع التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويتيح فرصاً واعدة لشباب وشابات الوطن.وفي ختام حفل التدشين كرم سموه رؤساء غرفة حفر الباطن للدورات السابقة، كما كرم أعضاء مجلس إدارة الدورة الثالثة.// انتهى //15:03ت م0148