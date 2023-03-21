الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسعقد مكتب الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام للمحاسبة، أمس، ورشة عمل عن المرحلة الأولى من مشروع منهجية المراجعة المالية في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي (تطوير أعمال المراجعة المالية)، بحضور النواب المساعدين ونحو (450) موظفاً من مختلف القطاعات بالديوان، وذلك في المقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة بمدينة الرياض.وتناولت ورشة العمل التي قدمها عدد من الخبراء المراحل الرئيسية للمشروع، والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تطوير أعمال المراجعة المالية بالديوان، وأبرز أهدافها ومخرجاتها.// انتهى //15:09ت م0149