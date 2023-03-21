الدوحة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسصعد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، 98.71 نقطة أي بنسبة 1.01 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و876.98 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 178 مليوناً و288 ألفاً و18 سهماً، بقيمة 443 مليوناً، و362 ألفاً و629.588 ريالاً، نتيجة تنفيذ 18336 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //15:14ت م0154