الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية خيرات وشركة بوادر الرؤية للمقاولات.ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة بوادر الرؤية مسعد العتيبي والمشرف العام على جمعية خيرات عبدالله السبيعي.وتهدف الاتفاقية إلى دعم أنشطة خيرات في تقليل الهدر الغذائي في المنطقة .// انتهى //15:28ت م0159