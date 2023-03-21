القاهرة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فتح ميناء العريش البحري، بعد تحسن الأحوال الجوية، بمحافظة شمال سيناء.وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في تصريحٍ له اليوم، أن الميناء عاد للعمل بعد توقف استمر لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مشيرًا إلى أنه يُنّتَظَر وصول عدد من السفن لنقل الصادرات المصرية.// انتهى //15:32ت م0161