بكين 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية راو تشوان, الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية في المجال السياحي، وبما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية توحيد الرؤى والجهود الدولية من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة.وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى المملكة خلال شهر ديسمبر 2022م، وما صدر عنها في اعتماد المملكة كوجهة سياحية لدى الصين، لتمكين مجموعات السياح من زيارة المملكة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة التفاهم، لتسهيل إجراءات استقطاب مجموعات السياح من الصين.كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مبادرات سياحية مشتركة بين البلدين لتنمية القدرات البشرية العاملة في القطاع السياحي، والتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإحصاءات والتكنولوجيا والرقمنة السياحية.ويأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الترويجية التي أقامتها الهيئة السعودية للسياحة مع شركائها من القطاع السياحي السعودي في الصين، حيث بدأت الجولة من بكين، ثم شانغهاي، وأخيراً في قوانجو للتعريف بالوجهات السياحية السعودية وبناء الشراكات بين قطاعي السياحة السعودي والصيني وذلك بهدف جذب 4 ملايين زيارة من الصين بحلول عام 2030.// انتهى //16:35ت م0176