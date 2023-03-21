المدينة المنورة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس‎كثّفَ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، جولاتهِ الرقابية على سوق المواشي، والسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .‎‎و خصّص الفرع عدداً من الفرق البيطرية للرقابة الميدانية على سوق المواشي والمسالخ؛ لفحص الذبائح والتأكد من سلامة اللحوم، ورصد المخالفات، والحرص على التخلص من اللحوم المصادرة بالأساليب البيئية الصحيحة، إلى جانب الفرق الإرشادية، ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين.‎// انتهى //16:37ت م0178