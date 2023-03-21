الأحساء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واستشهد الأسواق والمحال التجارية والشعبية هذه الأيام في محافظة الأحساء، حركة تجارية رائجة لعمليات البيع والشراء في الأسواق ومحلات المواد الغذائية استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال توفير الاحتياجات والمستلزمات الغذائية واحتياجات المنازل من الأثاث والكماليات وغيرها؛ التي تتناسب مع الشهر الكريم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية"واس" خلال جولتها على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية في المدن والقرى، حركة شرائية نشطة من قبل المتسوقين بلغت ذروتها مع ما تبقى من أيام قبل حلول الشهر الفضيل، حيث تعد الحركة التجارية هي الأكبر طيلة أيام العام، ففيها تكتظ الأسواق بالمرتادين الذين يفدون لها في مختلف الأوقات، لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها، كالخضار والفواكه والتمور بأنواعها وأفضلها "الخلاص" والدبس الحساوي، فضلاً عن الأكلات الأخرى من بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات والمكرونة والعصيرات والحلويات وغيرها.ولا يقتصر الإقبال على محال بيع المواد الغذائية فقط؛ إنما أيضاً على المحال الخاصة لبيع المواد الأساسية للأكلات الشعبية الشهيرة، التي تباع في"سوق القيصرية" وأماكن أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب توفيرها، مع وجود حبوب الذرة والدخن والرز الحساوي والهريس أو المفلق، التي تشكّل مادة أساسية لصناعة الوجبات الشعبية، إلى جانب الإقبال على محال بيع البن والبهارات بأنواعها.// انتهى //16:39ت م0179