حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمنطقة حمد بن سعد الذيبان ، وأعضاء مجلس الإدارة .ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الثالث، وبما حققه القطاع من تقدم في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.واطلع سموه على أبرز مبادرات وأعمال المجلس للعام الحالي وعلى مبادرة منصة "تبرع" بمبلغ مليون وثلاثة وأربعين ألف ريال ، ومبادرة سنابل الخير من مؤسسة العثيم الخيرية بعشرة آلاف كوبون بمبلغ مليون ريال لتوزع على جمعيات البر بالمنطقة.واستمع سموه إلى نبذة عن أعمال مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة والبرامج التطويرية التي تقوم بتفعيلها بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وتعزيز المفهوم الاجتماعي في القطاع غير الربحي بالإضافة إلى التحول الرقمي.// انتهى //16:46ت م0181