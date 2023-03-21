القاهرة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 23 مليار ليصل إلى 993.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق اقتربت من 2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.69% مسجلاً 15325.66 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 3.05% ليصل إلى 2771.63 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 3.04% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 4096.24 نقطة.// انتهى //16:51ت م0184