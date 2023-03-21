الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسحصلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية على أربعة جوائز ضمن جوائز "ستيفي" العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م في مجالات عدة، حيث حصلت على جائزة لفئة التقارير السنوية والمنشورات نظير تميزها في تقريرها السنوي لعام 2021م، وجائزة لفئة إدارة خدمة العملاء وذلك نظير جهود الأمانة العامة المستمرة في تيسير رحلة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.كما حصلت الأمانة العامة على جائزة لفئة الإنجازات الحكومية في الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في التقاضي عن بعد من خلال "غرف التقاضي الذكية" التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي للموقوفين من خلال وسائل وحلول إلكترونية متقدمة تتيح لهم التواصل المرئي والمباشر مع اللجان بخصوصية تامة، للفصل في دعواهم دون الحاجة إلى نقلهم وحضورهم للجلسات في فروع الأمانة العامة، وجائزة نظير توظيفها لتقنيات الجيل الخامس (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة) في أنظمتها الرقمية.وتُعد "جوائز ستيفي" من الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة عالمياً لتقدير إنجازات القطاعات والشركات في جميع المجالات، إذ تعد إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي؛ التي تهدف إلى تكريم وتقدير الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات والمؤسسات، ويتنافس للحصول على جوائزها العديد من المنظمات المتميزة من مختلف دول العالم، ويُحدد الفائزون بالجوائز من قبل لجان تحكيمية محترفة من جميع أنحاء العالم مكونة من مديرين تنفيذيين ورجال أعمال ومبتكرين وأكاديميين من ذوي الخبرة العالية.يذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تبذل جهوداً مستمرة في تبني الأفكار الإبداعية والابتكارية وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع أعمالها وخدماتها الالكترونية؛ لتحقيق التميز في الأداء الحكومي ومواكبة رؤية السعودية 2030م.// انتهى //16:52ت م0185