الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:53ت م0186