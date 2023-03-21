الرياض 29 شعبان1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، اليوم، بحضور جميع ممثلي دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون.جاء ذلك بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024م، والتي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.ناقش المجتمعون عدة مواضيع من بينها موضوع التعريف الموحد للاستثمار في دول المجلس، والجهات المسؤولة عن الاستثمار واختصاصات ودور كل منها، كما تم النقاش أيضاً حول وضع آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار في دول المجلس، وموضوع دعم القطاع الخاص الخليجي في المجال الاستثماري والمرتبط بمجالات السوق الخليجية المشتركة.// انتهى //16:56ت م0187