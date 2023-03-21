عمّان 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء، الاوضاع في سوريا، والتعاون القائم في مساعدة السوريين جراء الزلازل الأخيرة، والتحديات الناجمة عن تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة.// انتهى //17:08ت م0189