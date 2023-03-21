تبوك 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس‎اختتمت أمس هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية برنامج فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"‎واشتمل برنامج الفعاليات على عدة محاضرات توعوية في المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم وندوات علمية لطلاب وطالبات الجامعات في كل من الجوف والحدود الشمالية، بمشاركة 1400 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة، فضلاً عن التعريف بالمحمية وخصائصها المميزة، وكنوزها الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى ورش عمل لتأهيل المتطوع البيئي بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل من منطقة الجوف والحدود الشمالية، ومبادرة تشجير لزراعة 8000 شتلة في موقعين على أراضي المحمية وهما؛ وادي فجر في منطقة تبوك 5000 شتلة، وجبة في منطقة حائل 3000 شتلة، بمشاركة 600 متطوع من الجنسين وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية .‎وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز المسؤولية المجتمعية بتمكين العمل التطوعي لحماية البيئة والمحافظة عليها، وتحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمع.‎يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع؛ حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.// انتهى //17:57ت م0203