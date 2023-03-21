لندن 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقى وزير الدولة البريطانية للاستثمار في وزارة التجارة الدولية اللورد دومينيك جونسون ،اليوم، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتنميتها في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية.وتأتي زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى لندن لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة التي انطلقت أمس.// انتهى //18:04ت م0205