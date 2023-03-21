الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسالتقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي في مقر المجلس بالرياض اليوم، وفد لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة برئاسة رئيس اللجنة الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد.وأشارت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى في كلمتها خلال اللقاء إلى أنّ تعزيز دور المرأة في المجتمع هو أحد مرتكزات النهضة الشاملة، وهو ما آمنت به القيادة الرشيدة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، والذي نشهد فيه حراكًا كبيرًا في إطار رؤية المملكة 2030، وما تحَقق خلالها من منجزات تاريخية على صعيد بناء منظومة متكاملة من التشريعات التي تراعي حقوق المرأة وتحقق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين.وأكدت أن دخول المرأة في مجلس الشورى يمثل أحد أهم المحطات التاريخية في مسيرة مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار المجتمعي؛ حيث لم تنحصر مشاركة المرأة في أعمال مجلس الشورى على القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة فحسب، بل امتدت لتشمل جميع القضايا التنموية التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم، سواءً من خلال المداخلات أو التوصيات أو تقديم المقترحات التشريعية وفق المادة 23، بدعمٍ من قيادة المجلس وأعضائه.كما قدم أعضاء المجلس أعضاء لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء نبذةً عن الأدوار التي يقوم بها مجلس الشورى، والإسهامات الفاعلة لعضوات المجلس بجانب أعضائه؛ من خلال دراسة التقارير ومشروعات الأنظمة وغيرها مما يتم نقاشه داخل المجلس.من جانبها استعرضت رئيسة لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في عرضٍ مرئي الأدوار والجهود التي تقوم بها اللجنة، والمبادرات التي نفذتها والتي تعكف على تنفيذها خلال الفترة الحالية، إضافةً إلى الأهداف التي تصبوا اللجنة إلى تحقيقها في المستقبل.شارك في اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.// انتهى //18:05ت م0207