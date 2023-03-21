عام / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المبعوث الخاص الجديد للاتحاد السويسري لدى المنظمة
الثلاثاء 1444/8/29 هـ الموافق 2023/03/21 م واس
جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة، سفيرة الاتحاد السويسري لدى المملكة، ياسمين شاتيلا زواهلين، حيث قدم أوراق اعتمادها مبعوث خاص للاتحاد السويسري لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وتباحث الجانبان خلال اللقاء أواصر التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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18:06ت م
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