جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة، سفيرة الاتحاد السويسري لدى المملكة، ياسمين شاتيلا زواهلين، حيث قدم أوراق اعتمادها مبعوث خاص للاتحاد السويسري لدى منظمة التعاون الإسلامي.وتباحث الجانبان خلال اللقاء أواصر التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:06ت م0208