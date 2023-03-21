حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس ‏أطلقت جامعة حائل ممثلة بوحدة التوعية الفكرية 12 مبادرة، وذلك ضمن برنامج الوعي الفكري "كن واعياً"، الذي يستهدف 1200 مستفيد ويشارك فيه 17 متحدثاً ، ويستمر البرنامج 12 أسبوعاً، بمشاركة كليات وعمادات الجامعة.وأوضح رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف أن المبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي والولاء والانتماء لولاة الأمر والوطن وتطوير ممكنات الوعي الفكري بالجامعة، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح للوقاية من الغلو والتطرف والتعصب الفكري، وكذلك رفع مستوى الوعي بأهمية التعايش والحوار وتقبل الآخر.من جانبه أبان مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور ماجد الصمعان أن المبادرة تشمل 12 محاضرة و5 دورات تدريبية، بمشاركة عدد من المتحدثين في عدة محاور، منها قيم المواطنة والانتماء للوطن والمسار الفكري للشخصية المعتدلة والانتماء الوطني والمفاهيم الصحيحة، وكذلك مواجهة التيارات والأفكار المنحرفة والأمن السيبراني وأثره في تعزيز الوعي الفكري ، مبيناً أن المبادرات تستهدف أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والموظفين والموظفات بالجامعة.// انتهـى /18:07ت م0209