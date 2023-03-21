الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، محافظ منطقة بنادر وعمدة بلدية مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية يوسف حسين جمعالي والوفد المرافق له.وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ الموضوعات المشتركة المتعلقة بدعم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في جمهورية الصومال الفيدرالية، كما بحثا أوجهتعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين في الصومال للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وقدّم حسين، شكره للمملكة العربية السعودية على الجهود التنموية المقدمة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في الصومال، مشيدًا بأهمية الدور الإنمائي الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الصومال.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1977م لجمهورية الصومال الفيدرالية، (4) قروض تنموية ميسّرة لتمويل (3) مشروعات وبرامج إنمائية بقيمة تتجاوز (94) مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والزراعة والصناعة والتعدين، فضلًا عن تخصيص منحتين مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق للصومال بقيمة (80) مليون دولار لدعم الأمن المائي والغذائي، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الصومال.// انتهى //18:10ت م0211