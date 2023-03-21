حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسنظمت جامعة حائل ممثلة بكلية طب الأسنان أمس فعاليات "الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان" ، وذلك على مدى ثلاثة أيام في المدينة الجامعية .وتهدف الفعاليات إلى تفعيل دور الجامعة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 (تمكين حياة عامرة وصحية) ، والاحتفاء بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان من خلال تقديم الخدمات التوعوية والتشخصية ذات الصلة بمجالات طب الأسنان ، ونشر الوعي بين الفئات المستهدفة بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق العناية بها ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور وعلاقة الغذاء بصحة الفم والأسنان، والطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان ، وتعريف الفئات المستهدفة بالخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدمها عيادات كلية طب الأسنان.// انتهى //18:12ت م0213