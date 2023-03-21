الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسحصل مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة على جائزة الدعم المتميز في إقامة ملتقيات المناطق لعام 2022م وذلك خلال حفل توزيع جوائز القطاع التعاوني للعام 2022م الذي أقيم تحت رعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وسُفراء التعاونيات والمهتمين في القطاع التعاوني في العاصمة الرياض.وثمن رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان، حصول المجلس على الجائزة في ظل دعم وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات التعاونية للاحتفاء بجهود الجهات والأفراد في تحقيق مستهدفات القطاع التعاوني ورؤية المملكة 2023.وأكد أن المجلس يهدف إلى تطوير الجمعيات التعاونية في المملكة بشكل مستمر للمساهمة في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمملكة، بالإضافة للريادة والمبادرة في مساندة ودعم الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية، وبناء قدرات بشرية ومالية وتقنية، وترسيخ ثقافة العمل التعاوني والمساهمة في تحسين الحياة المعيشية للمواطن ورفع مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي.// انتهى //18:25ت م0214