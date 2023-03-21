القدس المحتلة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأصيب فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً، بعد إطلاق النار عليه، وإصابته أثناء قيادته لدراجته النارية، عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً أثناء مروره على حاجز عسكري بمدينة جنين في الضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال دير بلوط غرب سلفيت، وسلمت إخطارات بوقف بناء ثمانية منازل، واستولت على مساحات من الأراضي، وفق ما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.// انتهى //18:28ت م0215