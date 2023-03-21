القدس المحتلة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأدانت دولة فلسطين مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي اليوم على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات انسحبت منها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي الجانب عام 2005 .وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون العودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية، مرفوض ويشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعد الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف القانون الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاحتلال يواصل الإصرار على تحدي القانون الدولي، وإفشال الجهود الدولية لمنع التصعيد.// انتهى //18:29ت م0216