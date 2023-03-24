جنيف 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واساعتمد اليوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين .واعربت العديد من الدول خلال مناقشة المجلس عن ترحيبها بمشاركة مملكة البحرين في عملية المراجعة الدورية الشاملة ، والتزام حكومتها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، مشيرين إلى أن البحرين تبذل جهوداً متسقة لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد والتعاون بشكل بناء مع الاليات الدولية لحقوق الانسان .و أثنى المتحدثون على مملكة البحرين لتعهدها باستكمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022/2026 , والتي تتضمن 120 مشروعاً لتعزيز الجهود الجارية في البحرين في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات .واشار المتحدثون بإيجابية الى جهود البحرين في مجال المساواة بين الجنسين وزيادة عدد النساء في الحياة العامة والسياسية على جميع المستويات ، فضلاً عن إنشاء مركز متخصص لحماية حقوق العمالة الوافدة .وأوصى المتحدثون في مملكة البحرين بمواصلة الجهود لتنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 , وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .وأعربت مملكة البحرين بدورها عن ايمانها باهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والاستفادة منها والالتزام بها وبمشاركتها البناءة مع آليات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان ، وحرصها على ترسيخ تلك الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات .// انتهى //19:07ت م0094