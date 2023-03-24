سياسي / مجلس حقوق الإنسان يعتمد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين
الجمعة 1444/9/2 هـ الموافق 2023/03/24 م واس
جنيف 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس
اعتمد اليوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين .
واعربت العديد من الدول خلال مناقشة المجلس عن ترحيبها بمشاركة مملكة البحرين في عملية المراجعة الدورية الشاملة ، والتزام حكومتها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، مشيرين إلى أن البحرين تبذل جهوداً متسقة لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد والتعاون بشكل بناء مع الاليات الدولية لحقوق الانسان .
و أثنى المتحدثون على مملكة البحرين لتعهدها باستكمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022/2026 , والتي تتضمن 120 مشروعاً لتعزيز الجهود الجارية في البحرين في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات .
واشار المتحدثون بإيجابية الى جهود البحرين في مجال المساواة بين الجنسين وزيادة عدد النساء في الحياة العامة والسياسية على جميع المستويات ، فضلاً عن إنشاء مركز متخصص لحماية حقوق العمالة الوافدة .
وأوصى المتحدثون في مملكة البحرين بمواصلة الجهود لتنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 , وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
وأعربت مملكة البحرين بدورها عن ايمانها باهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والاستفادة منها والالتزام بها وبمشاركتها البناءة مع آليات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان ، وحرصها على ترسيخ تلك الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات .
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19:07ت م
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