الجزائر 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023م واسأجرى رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان.وأفادت رئاسة الحكومة الجزائرية في بيان ، أنه تم التطرق خلال المحادثات لواقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات.وأضاف البيان أن المحادثات تطرقت إلى سبل تعزيز الدعم لتونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه، إلى جانب التطرق إلى آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس.وأكد الجانبان حرصهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الإستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.// انتهى //19:10ت م0095