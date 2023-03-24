دكا 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في مدينة اترا بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 6.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023م .ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//19:21ت م0097