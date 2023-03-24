اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق بالسودان
الجمعة 1444/9/2 هـ الموافق 2023/03/24 م واس
الخرطوم 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 900 سلة في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 3.848 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.
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19:26ت م
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