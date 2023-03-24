الخرطوم 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 900 سلة في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 3.848 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.//انتهى//19:26ت م0098