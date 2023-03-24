أبها 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، التي تنظمها محافظة ظهران الجنوب على ملعب الحصن بالتعاون مع بلدية المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرمضانية "أجاويد" التي وجه بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، في ثلاث مسارات متنوعة، تستهدف جميع أطياف المجتمع المحلي.وجرت خلال اليوم الأول مباراتين، حيث فاز فريق الوصل على فريق البافاري في المباراة الأولى بثلاثة اهداف لهدف ، فيما فاز فريق الرعب على فريق الدعم بخمسة اهداف دون مقابل .وستستمر مباريات الدورة حتى الـ 18 من شهر رمضان المبارك، بمشاركة 10 فرق، بهدف رفع جودة الأنشطة والفعاليات في رمضان، وخدمة المجتمع المحلي ودفع عجلة التنمية واكتشاف المواهب ، ووضع برامج رمضان على جادة طريق إستراتيجية "قمم وشيم".// انتهى //19:29ت م0100