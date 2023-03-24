اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/9/2 هـ الموافق 2023/03/24 م واس
الرباط 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.67 %، عند 10.404,52 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.9 % ليستقر عند 10.404,52 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.75 % بمجموع 10.404,52 نقاط.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.91 % إلى 10.404,52 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 66 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 542 مليار درهم مغربي.
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