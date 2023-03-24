الرباط 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.67 %، عند 10.404,52 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.9 % ليستقر عند 10.404,52 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.75 % بمجموع 10.404,52 نقاط.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.91 % إلى 10.404,52 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 66 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 542 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:32ت م0103