بريشتينا 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 10 أطنان من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة بريزرن بجمهورية كوسوفو ضمن مشروع سلة إطعام، استفاد منها 500 فرد بواقع 100 أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الكوسوفي الشقيق .//انتهى//19:33ت م0104