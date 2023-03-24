أكرا 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 910 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في منطقة كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 5.460 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية غانا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//19:46ت م0106