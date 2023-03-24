بيروت 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسنفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 61 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين في مدينة المنية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.//انتهى//19:47ت م0107