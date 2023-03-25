القاهرة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب مالاوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي انتظار نتيجة مواجهة غينيا وإثيوبيا التي تلعب في وقت لاحق، بينما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الأخير.// انتهى //01:52ت م0014