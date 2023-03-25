الدمام 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسواصلت فرق النور ومضر والخليج صدارة منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بعد مواجهات الجولة الرابعة عشر التي جرت أمس.وتغلب مضر على نظيره الأهلي بنتيجة (33 - 29)، وحقق الهدى الفوز على مستضيفه القارة بنتيجة (26 - 28)، وانتصر النور على الترجي (26-36)، وتغلب الصفا على الوحدة (32 - 29).وتختتم مواجهات الجولة اليوم السبت بلقاء فريقا الابتسام والمحيط، عند الساعة 11:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وتتشارك فرق النور ومضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة لكلً منهم، يتبعهما فريقا الهدى الصفا في المركزين الرابع والخامس برصيد 18 نقطة، وبعدهم الأهلي سادساً برصيد 16 نقطة، ثم الوحدة سابعاً برصيد 14 نقطة، ويحل الترجي ثامناً برصيد 11 نقطة، ثم القارة تاسعاً برصيد 6 نقاط، والزلفي عاشراً برصيد 5 نقاط، ثم الابتسام والمحيط في المركزين الحادي عشر والثاني عشر بنقطتين.ويمتلك الصفا مواجهة مؤجلة مع الزلفي بسبب مشاركة الصفا في البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس، وستقام يوم الثلاثاء القادم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.// انتهى //01:53ت م0015