الرياض 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسأكدت أمانة منطقة الرياض استمرار استراتيجيتها للتوسع في حدائق الرياض النوعية بتطويرها وأنستها، وتنميتها بتصاميم عصرية حديثة، مشيرة إلى أنها نفذت خلال السنوات الماضية 546 حديقة في جميع أحياء العاصمة، فيما تعمل حاليًا على سد نطاق الاحتياج لـ43 حيًا، بما يرتقي بجودة الحياة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.وأوضحت الأمانة أن اتساع الرقعة الجغرافية للمدينة وكثافة النمو السكاني فيها يدفعانها إلى زيادة المسطحات الخضراء، ورفع مستوى الفراغات الحضرية، عبر التوسع في الحدائق داخل الأحياء السكنية، مبينة أن العاصمة مقبلة على نقلة نوعية في مشاريع حدائق الأحياء، لتكون مواقع جاذبة للأنشطة المستدامة، ومعززة للترابط الاجتماعي.وأشارت إلى أن الأمانة صممت وطورت ونفذت حدائق الأحياء السكنية لتحقق هدفها بخفض الوصول إليها من 15 دقيقة بالسيارة إلى أقل من 10 دقائق سيرًا على الأقدام، لافتة إلى استمرار الجهود لإنجاز مشاريع الحدائق النوعية، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية، وتنافس تجارب أفضل مدن العالم.// انتهى //03:12ت م0016