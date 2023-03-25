عرعر 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واستوزع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة في منطقة الحدود الشمالية من خلال مشروع إفطار الصائم في المحافظة والقرى التابعة لها، ( 1000) وجبة إفطار، يومياً في شهر رمضان المبارك.وأوضحت الجمعية أن الشروع الذي يشارك فيه أكثر من 100 متطوعًا ومتطوعة يهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، لافتةً النظر إلى أنها أتاحت أكثر من 150 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //04:37ت م0018