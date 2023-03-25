الرياض 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسحصلت شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو" على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية ضمن الحزمة الثالثة من التراخيص, استلمها رئيسها التنفيذي المهندس عبد الله بن غانم التميمي, بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين، وذلك لبناء وتشغيل منصة "مصادقة" لمصادقة الشهادات للراغبين في العمل في المملكة.وتُعد هذه التراخيص المرحلية إحدى مخرجات مبادرة "البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية" التي تسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية.وتضم تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو" عدداً من المنتجات والأنشطة التعليمية في مجال تقنيات التعليم، التي تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار المتجدد، وتوفير البيئة التعليمية نحو التحول الرقمي، وذلك تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //04:41ت م0020