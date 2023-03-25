رام الله 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسنددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الاحتلال الإسرائيلي على الشروع في إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية، التي ستقام في القدس والضفة الغربية، يعد خروجاً وتخريباً للتفاهمات الأخيرة التي تمت برعاية أمريكية لتحقيق التهدئة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال مستمر في جريمة التوسع الاستيطاني لإغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، والالتزام بالتفاهمات الأخيرة التي تمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.// انتهى //06:20ت م0025