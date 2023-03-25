الدمام 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم غدٍ الأحد، الحفل السنوي لجمعية " بناء " لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وذلك بفندق كمبينسكي العثمان.وأفاد مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن الجمعية تخطط لشراء 200 وحــدة سكنية مؤثثة لتأمين الحيــاة الكريمة للأيتام واليتيمات للإسهام في تغييـر حياتهم وتمكينهــم، مشيراً إلى أن الجمعية وقعت اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، بهدف العمل على توفير 1000 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم وتم ولله الحمد تأمين 300 وحدة في العام الماضي 2022 وسيتم تأمين 200 وحدة هذا العام إن شاء الله، بالإضافة لمشروع تاكسي الذي يهدف لتمكين اليتامى وأسرهم.وأكد الخالدي أن توفير المسكن للمواطن من أولويات حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - ؛ لتحقيق العيش الكريم له، مشيراً إلى سعي الجمعية للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والإسهام في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.وأوضح أن الحفل يتضمن تكريم الداعمين وشــركاء النجــاح الذين أسهموا في تأميــن مســاكن الأيتام واليتيمات مــن خــلال تمليكهــم لوحــدات ســكنية.// انتهى //15:36ت م0058