الباحة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تنطلق غداً بطولة دوري كأس الحسام لكرة قدم الصالات للدوائر الحكومية التي ينظمها فرع وزارة الرياضة بالباحة على مدينة الملك سعود الرياضية.وتشهد البطولة مشاركة 16 فريق يسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف مجتمعية منها التقارب والتواصل بين موظفي الدوائر الحكومية بالمنطقة في أجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية .// انتهى //15:36ت م0059