عام / أمطار على محافظة حقل وضواحيها
السبت 1444/9/3 هـ الموافق 2023/03/25 م واس
حقل 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس
هطلت اليوم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك ، سالت على إثرها الأودية والشعاب ،
كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الوادي الجديد وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب ، فيما هطلت أمطار خفيفة على مركز أبو الحنشان وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب ،
وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الزيتة ومركز علقان وضواحيهما ولا تزال السماء ملبده بالغيوم والفرصة مهيأه لهطول الأمطار.
جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.
// انتهى //
16:23ت م
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