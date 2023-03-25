حقل 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسهطلت اليوم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك ، سالت على إثرها الأودية والشعاب ،كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الوادي الجديد وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب ، فيما هطلت أمطار خفيفة على مركز أبو الحنشان وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب ،وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الزيتة ومركز علقان وضواحيهما ولا تزال السماء ملبده بالغيوم والفرصة مهيأه لهطول الأمطار.جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //16:23ت م0064