عرعر 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسرفعت إدارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ - لا قدر الله - والتأكد من تزودها بالوقود وكافة التجهيزات الضرورية ، وذلك تجاوباً مع تحذيرات الجهات المختصة ، حيث تشهد المنطقة هطول أمطار.ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات ، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧) وتطبيق أسعفني على مدار ال٢٤ ساعة .// انتهى //00:39ت م0007